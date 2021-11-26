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Лукашенко прибув на кордон з Польщею та заявив мігрантам, що не змусить їх повертатися на батьківщину

26 листопада, 2021 п'ятниця
13:37
Світ

У п'ятницю, 26 листопада, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко приїхав до табору біженців на кордоні Білорусі та Польщі та заявив, що готовий допомогти мігрантам повернутися на батьківщину, але не буде змушувати їх покинути країну

Про це повідомляє Reuters.

Під час виступу перед мігрантами Олександр Лукашенко сказав, що його країна готова допомогти їм потрапити на батьківщину, якщо у них виникне таке бажання.

"Але ми не будемо вас примушувати. Це ваше право", - сказав Лукашенко.

Він додав, що не хоче гратися в політику з долями мігрантів.

"Якщо ви бажаєте йти на Захід, ми не будемо вас затримувати, душити, бити. Усе залежить від вас. Проходьте. Ідіть", - заявив він.

За словами Олександра Лукашенка, якщо міграційну кризу не розв'язати зараз, вона може затягнутися надовго.

Це перша публічна поява Лукашенка на кордоні Білорусі та Польщі.

  • Раніше Олександр Лукашенко заперечував, що навмисне запрошував мігрантів до Білорусі, аби спровокувати міграційну кризу.
  • 21 листопада прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Лукашенко розпочав гібридну війну проти ЄС, і це найбільша спроба дестабілізувати Європу за 30 років.
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Білорусь
Лукашенко
мігранти
міграційна криза
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