Лукашенко прибув на кордон з Польщею та заявив мігрантам, що не змусить їх повертатися на батьківщину

Про це повідомляє Reuters.



Під час виступу перед мігрантами Олександр Лукашенко сказав, що його країна готова допомогти їм потрапити на батьківщину, якщо у них виникне таке бажання.



"Але ми не будемо вас примушувати. Це ваше право", - сказав Лукашенко.



Він додав, що не хоче гратися в політику з долями мігрантів.



"Якщо ви бажаєте йти на Захід, ми не будемо вас затримувати, душити, бити. Усе залежить від вас. Проходьте. Ідіть", - заявив він.



За словами Олександра Лукашенка, якщо міграційну кризу не розв'язати зараз, вона може затягнутися надовго.



Це перша публічна поява Лукашенка на кордоні Білорусі та Польщі.

Раніше Олександр Лукашенко заперечував, що навмисне запрошував мігрантів до Білорусі, аби спровокувати міграційну кризу.

21 листопада прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Лукашенко розпочав гібридну війну проти ЄС, і це найбільша спроба дестабілізувати Європу за 30 років.