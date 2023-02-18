Лукашенко воєнний злочинець і відповідатиме за злочини, як і Путін, - Фейгін

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ніхто заяви Лукашенка серйозно не сприйматиме. День тому він заявляв, що країнам ОДКБ потрібно готуватися до війни, потрібно втягуватися Казахстану, Вірменії. А через день уже каже, що всім потрібен мир, треба закінчити цю війну. Тобто це був пропагандистський трюк, більше на користь Москви, але й інтерес Лукашенка тут теж є, він не полишив надію домовитися з Заходом", - зазначив Фейгін.

Російський опозиційний політик підкреслив, що час для Лукашенка вже минув безповоротно. Лукашенко серед воєнних злочинців і так само відповідатиме за воєнні злочини, як і Путін.

"Слова Лукашенка втратили вагу остаточно. Він ще намагається подати сигнал, що він під контролем. Адже очікується, що на свій виступ у федеральних зборах Путін збирається запросити Лукашенка, представників Абхазії, Південної Осетії та, мабуть, Придністров’я, натякаючи, що вони можуть розширити Союзну державу цими сепаратистськими територіями, які Москва відрізала від країн колишнього СРСР. Можливо, це остання спроба Лукашенко розпочати мирний процес, відкласти ту солодку мить, коли Білорусь, і так окупована держава, остаточно втратить суверенітет", - додав Фейгін.