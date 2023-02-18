Для підтримки тривалої війни в Україні Кремль прагне використати ВПК Білорусі, - ISW

Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Кремль, імовірно, поглине елементи оборонно-промислової бази Білорусі у межах посилення зусиль Москви переоснастити російську армію для підтримки тривалої війни проти України", - мовиться у звіті.

Так, фахівці нагадали, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним 17 лютого в Москві заявив, що аерокосмічна промисловість Білорусі готова виробляти штурмовики Су-25 для військових РФ за підтримки російських технологій.

Лукашенко також ствердив, що білоруський державний Мінський автомобільний завод почав виробляти компоненти для російської продукції КамАЗ, зокрема він висловив готовність допомогти Росії виробляти електронні компоненти для заміни втраченого західного імпорту.

Зокрема він зазначив, що Білорусь на 100% виконує угоди про співробітництво у сфері оборони та безпеки, які Білорусь і Росія погодили три місяці тому.

Експерти переконані, що РФ надалі буде більш активно використовувати військово-промислову базу Республіки Білорусь у межах посилення власного потенціалу у війні в Україні.

"Додаткові Су-25 і запчастини для вантажівок, ймовірно, не є критично важливими для успіху довгострокових військових зусиль Росії. Незважаючи на заяви Лукашенка, Кремль може захопити білоруські заводи і переобладнати їх для виробництва критично важливої техніки, якої потребують російські військові. Росіяни також можуть спробувати перепрофілювати російські заводи, які зараз задіяні або оснащені для виробництва Су-25 і вантажівок, для виробництва більш терміново необхідної техніки", - йдеться в тексті Інституту.