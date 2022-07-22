Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми з самого початку війни говорили про те, що санкції проти режиму Лукашенка повинні бути такі ж, як проти РФ. Білорусь - це єдиний союзник Росії, який реально, на максимальну потужність допомагає Путіну вести війну проти України. Режим Лукашенка має бути покараний. Білоруські спортсмени та артисти не мають права виступати на міжнародній арені. Ми постійно про це говоримо. І те, що до цього часу проти режиму Лукашенка не введені санкції є стратегічною помилкою США та ЄС", - пояснив Латушко.

Павло Латушко переконаний, що рішення про вступ Білорусі у війну проти України вже давно прийняте.

"Лукашенко з самого початку війни Росії проти України не петляв. Він вступить у війну та введе свої війська на територію України тоді, коли це буде потрібно кремлю. Зараз не потрібно. Коли Росії потрібна буде стратегічна підтримка, Лукашенко введе свої війська", - додав він.

21 липня самопроголошений президент Лукашенко заявив, що Білорусь визнає терористів "ЛДНР" і Крим, якщо в цьому буде "сенс" і "потреба"

Також самопроголошений президент Білорусі підтвердив, що Білорусь допомагає Росії в агресії проти України, і що його мрією була єдина слов'янська держава.

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