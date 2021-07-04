Лукашенко заборонив білоруський релігійний гімн "Могутній Боже"

Ці слова Лукашенка є на його офіційному сайті, передає Еспресо.TV.



"Тепер ви бачите: вони хочуть повернути історію назад, реабілітувати своїх дідів і прадідів й завершити розпочату ними справу. Тому вийшли трощити суверенну держава. Це немислимо: до сакральних місць нашої державності вони рушили під прапорами фашистських наймитів - поліцаїв (маються на увазі заборонені режимом Лукашенка БЧБ-прапори - ред.). І останнім часом наші засоби масової інформації все більше поширюють факти про те, що в костелах хочуть помолитися (чи то завтра, чи то сьогодні) під "Могутній Боже", - сказав він.



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"Дивіться, нарветеся!", - наголосив Лукашенко, звертаючись до опонентів.



При цьому Олександр Лукашенка подякував "людям в погонах".



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"Я щиро вдячний людям в погонах ... Ви, як і покоління переможців, показали, що тільки опора на своїх людей і свою землю дає сили", - зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков запросив Лукашенка на відпочинок до окупованого росіянами українського Криму.

Підконтрольний Москві тамтешній керівник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов (в минулому - кримінальний авторитет на прізвисько "Гоблін") погодився його прийняти.



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