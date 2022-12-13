Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Треба розуміти, що нам показує Лукашенко та його режим і що насправді відбувається, тобто заради чого вся ця показуха. Перше і найголовніше те, що ми побачили та почули, що Лукашенко оголосив раптове перекидання військ Республіки Білорусь в інші місця розташування, де Лукашенко імітує готовність до розгортання військ. На мою думку, найголовніша причина, чому Лукашенко у грудні почав такі показушні маневри, це отримання від РФ та самого Путіна знижку на газ, за який, можливо, Білорусь і платити не буде", - зауважив народний депутат України.



Валентин Наливайченко зазначив, що таким чином Лукашенко показує, який він союзник, і білоруські війська готові мерзнути у лісах та болотах Білорусі, підтримуючи Путіна як агресора.



"До того ж до Лукашенка вже дійшло, що Польща, Україна та інші країни-члени НАТО є єдиним союзом, єдиною антипутінською коаліцією. Нові танки, нове озброєння, системи ППО Patriot з'являються на території Польщі, яка так само має спільний кордон з Республікою Білорусь. Режим Лукашенко розуміє, що окрім Путіна, його грошей та газу, у нього нічого не лишається. Я вже не кажу про санкції, про обмеження у торгівлі, про втрату товарообігу з Україною, обсяг якого був величезним у $ 6 млрд на рік, а зараз це все втрачено через абсолютно програшну та дурепну позицію самого Лукашенка у підтримці агресії Путіна проти України", - підкреслив Наливайченко.

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