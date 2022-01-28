Лукашенко заявив, що не відправить армію Білорусі воювати проти України
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ніколи не відправить білоруську армію на війну проти України
Про це пише БЕЛТА.
"Я ніде і ніколи не говорив і не скажу, що я пошлю на чужу територію проти якогось народу. Ви Україну згадали. Боронь мене бог воювати проти цього народу", - повідомив Олександр Лукашенко.
За його словами, армія Білорусі воюватиме лише у двох випадках.
"Якщо проти Білорусі буде здійснена пряма агресія. І другий момент - коли бути війні і Білорусь буде в ній брати участь, якщо на нашого союзника - Російську Федерацію - здійснять безпосередній напад", - додав самопроголошений білоруський президент.
- Нагадаємо, що Лукашенко пригрозив стягнути "цілий контингент армії" до кордонів з Україною.
- Крім того, він заявив, що кордон із Україною потрібно захистити "на випадок непередбачуваності".
- Він повідомив про намір повернути Україну в "лоно слов'янства".
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