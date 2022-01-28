Лукашенко заявив, що не відправить армію Білорусі воювати проти України

Про це пише БЕЛТА.



"Я ніде і ніколи не говорив і не скажу, що я пошлю на чужу територію проти якогось народу. Ви Україну згадали. Боронь мене бог воювати проти цього народу", - повідомив Олександр Лукашенко.



За його словами, армія Білорусі воюватиме лише у двох випадках.



"Якщо проти Білорусі буде здійснена пряма агресія. І другий момент - коли бути війні і Білорусь буде в ній брати участь, якщо на нашого союзника - Російську Федерацію - здійснять безпосередній напад", - додав самопроголошений білоруський президент.

Нагадаємо, що Лукашенко пригрозив стягнути "цілий контингент армії" до кордонів з Україною.

Крім того, він заявив, що кордон із Україною потрібно захистити "на випадок непередбачуваності".

Він повідомив про намір повернути Україну в "лоно слов'янства".

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