Лунін отримав шанс зіграти за "Реал" проти команди Циганкова

Про це повідомляє офіційний сайт "Реалу".

Тібо Куртуа не зіграє у матчі 31-го туру чемпіонату Іспанії проти "Жирони". У бельгійця діагностували гастроентерит і він не потрапив до заявки на гру.

Ймовірно, його замінить українець Андрій Лунін, який у нинішньому сезоні захищав ворота мадридців, коли у Тібо Куртуа Були проблеми зі здоров'ям. За "Жирону" виступає інший український футболіст - Віктор Циганков.

Лунін у нинішньому сезоні зіграв за "Реал" 11 матчів та пропустив 9 голів. На рахунку Циганкова 11 ігор, 3 м'ячі та 3 результативні передачі за "Жирону".

Матч "Жирона" - "Реал" розпочнеться сьогодні, 25 квітня, о 20:30.