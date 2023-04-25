Лунін отримав шанс зіграти за "Реал" проти команди Циганкова
Андрій Лунін отримав шанс зіграти проти "Жирони", за яку виступає Віктор Циганков, через хворобу основного голкіпера "Реалу" Тібо Куртуа
Про це повідомляє офіційний сайт "Реалу".
Тібо Куртуа не зіграє у матчі 31-го туру чемпіонату Іспанії проти "Жирони". У бельгійця діагностували гастроентерит і він не потрапив до заявки на гру.
Ймовірно, його замінить українець Андрій Лунін, який у нинішньому сезоні захищав ворота мадридців, коли у Тібо Куртуа Були проблеми зі здоров'ям. За "Жирону" виступає інший український футболіст - Віктор Циганков.
Лунін у нинішньому сезоні зіграв за "Реал" 11 матчів та пропустив 9 голів. На рахунку Циганкова 11 ігор, 3 м'ячі та 3 результативні передачі за "Жирону".
Матч "Жирона" - "Реал" розпочнеться сьогодні, 25 квітня, о 20:30.
- 29 березня стало відомо, що Андрій Лунін, найімовірніше, залишить "Реал" влітку 2023 року.
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