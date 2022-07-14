Керівник ГО поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"На сьогодні "Львівський оборонний кластер" фактично вже виготовив 80 тис бронежилетів, 60 тис з яких уже передано до Сил оборони України. 20 тис бронежилетів перебуває на стадії комплектування й передачі. А залишки матеріалів дозволяють виготовити ще 20 тис", - зазначив Плєхов.

Голова правління додав, що перша мета "Львівського оборонного кластера" щодо виготовлення бронежилетів майже виконана.

"Перша мета "Львівського оборонного кластера" щодо виготовлення 100 тисяч бронежилетів фактично доходить до виконання. Особливість ЛОК у тому, що це професійне волонтерство, завдяки чому ми виготовляємо бронежилети, внутрішня собівартість яких близько ₴5 тис", - зауважив Максим Плєхов.

24 червня стало відомо, що Сергій Притула та блогер Ігор Лаченков за три дні зібрали кошти на 4 "байрактари". За кілька днів виробник безпілотників заявив, що віддасть безплатно 3 "байрактари".

27 червня стало відомо, що фонд "Повернись живим" придбав для військових 100 нових пікапів, загальною вартістю 2,6 млн євро.

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