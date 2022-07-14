"Львівський оборонний кластер" вже виготовив 80 тис бронежилетів, 60 тис з яких передано захисникам України, - голова правління Плєхов
Голова правління "Львівського оборонного кластера" Максим Плєхов розповів, що громадська організація вже виготовила 80 тисяч бронежилетів, 60 тисяч з яких уже передано українським захисникам
Керівник ГО поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"На сьогодні "Львівський оборонний кластер" фактично вже виготовив 80 тис бронежилетів, 60 тис з яких уже передано до Сил оборони України. 20 тис бронежилетів перебуває на стадії комплектування й передачі. А залишки матеріалів дозволяють виготовити ще 20 тис", - зазначив Плєхов.
Голова правління додав, що перша мета "Львівського оборонного кластера" щодо виготовлення бронежилетів майже виконана.
"Перша мета "Львівського оборонного кластера" щодо виготовлення 100 тисяч бронежилетів фактично доходить до виконання. Особливість ЛОК у тому, що це професійне волонтерство, завдяки чому ми виготовляємо бронежилети, внутрішня собівартість яких близько ₴5 тис", - зауважив Максим Плєхов.
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