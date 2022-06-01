Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на етер телемарафону.

За словами Ляшка, немає жодного гуманітарного коридору, щоб українська сторона завезла на окуповані території ліки.

"Жодного гуманітарного коридору з нашого боку, щоб ми могли завезти лікарські препарати до закладів охорони здоров’я, не було. Ми маємо комунікацію з головними лікарями, і на сьогодні відомо, що є проблема навіть з фізрозчинами. Тільки лікарські препарати, які ми завезли з великим запасом, наприклад, для лікування онкохворих та діалізних хворих, поки ще є", - сказав Віктор Ляшко.

Міністр охорони здоров'я відзначив, що дуже ускладнилось питання проїзду на тимчасово окуповану територію.

"Наприклад, на територію Херсонської області. Волонтерів, які допомагають міністерству завозити медичні препарати, обстрілюють, навіть були летальні випадки. Тому, ризикувати людьми ми не можемо, та й волонтери також не погоджуються", - пояснив міністр.

Він також відзначив роботу всіх лікарів, які продовжують працювати в окупації.

"Велика вдячність всім лікарям, які продовжують робити свою роботу, попри те, що відбувається за вікном. Лікарі продовжують рятувати", - акцентує міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

14 травня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на відновлення зруйнованих російською армією лікарень потрібно 32 млрд грн.