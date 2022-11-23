Про це Роналду написав у twitter.

"Після розмов з босами "Манчестер Юнайтед" ми домовилися достроково розірвати наш контракт. Я люблю МЮ і люблю вболівальників, це ніколи не зміниться. Однак мені здається, що настав правильний час для пошуку нового виклику. Я бажаю команді успіхів у решті сезону та в майбутньому", - написав форвард.

37-річний португалець перейшов до МЮ у 2021 році з італійського "Ювентуса". Також він виступав за англійський клуб з 2003 до 2009 року, тоді Роналду тричі виграв АПЛ і Лігу чемпіонів.

У нинішньому сезоні Кріштіану Роналду зіграв за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі.

Зараз Роналду перебуває у розташуванні збірної Португалії на ЧС-2022 у Катарі.

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