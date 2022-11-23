Люблю "Манчестер Юнайтед", але настав час для нового виклику, - Роналду прокоментував розрив контракту
Португальський форвард Кріштіану Роналду пояснив, чому він покинув англійський "Манчестер Юнайтед"
Про це Роналду написав у twitter.
"Після розмов з босами "Манчестер Юнайтед" ми домовилися достроково розірвати наш контракт. Я люблю МЮ і люблю вболівальників, це ніколи не зміниться. Однак мені здається, що настав правильний час для пошуку нового виклику. Я бажаю команді успіхів у решті сезону та в майбутньому", - написав форвард.
37-річний португалець перейшов до МЮ у 2021 році з італійського "Ювентуса". Також він виступав за англійський клуб з 2003 до 2009 року, тоді Роналду тричі виграв АПЛ і Лігу чемпіонів.
У нинішньому сезоні Кріштіану Роналду зіграв за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі.
Зараз Роналду перебуває у розташуванні збірної Португалії на ЧС-2022 у Катарі.
- 14 листопада Кріштіану Роналду заявив, що не поважає Еріка тен Гага, та звинуватив керівництво клубу в цькуванні.
- Повідомлялось, що "Манчестер Юнайтед" розірве контракт з Роналду та оштрафує футболіста на 1 млн фунтів через звинувачення на адресу тренера та керівництва клубу.
- 22 листопада англійський "Манчестер Юнайтед" оголосив про закінчення співпраці з Кріштіану Роналду.
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