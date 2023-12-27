Люди далекі від мобілізації 2014 й 2022 років писати відповідний закон не можуть, - генерал-майор Кривонос

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Проблема полягає в тому, що коли цивільні люди, які не мають жодного відношення до мобілізації у 2014 та 2022 роках починають писати закони, то тоді починається велика біда. Люди, які не професіонали, рахують себе супер геніями у цих питаннях. До того ж ці самі люди не забули в законопроєкті про мобілізації перестрахуватись і відправити інших на війну. В мене дуже багато питань до поданого законопроєкту. Тому, думаю, що законопроєкт матиме ряд змін", - пояснив Кривонос.

Генерал-майор наголосив на важливості виконання основного закону про мобілізацію, а не писати нові законопроєкти

"Було б дуже добре, якби чинний закон про мобілізацію та мобілізаційну підготовку виконувався в повному обсязі. В тому числі й президентом. Тобто, якби влада дотримувалися б чинного законодавства, то й законопроєкту про мобілізацію не було б. Можна написати скільки завгодно законів, але якщо не виконувати основний, то це не покращить мобілізаційні заходи", - додав він.