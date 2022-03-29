Люди готові жити в зруйнованому Тростянці, аби відбудовувати його після деокупації, — мер міста
Юрій Бова зауважив, що місто на грані гуманітарної та екологічної катастрофи
"Кілька днів тому була можливість виїхати з Тростянця, проте з чотирьох автобусів заповнили лише один", – сказав він в етері Espreso TV.
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Також Бова додав: "Вчора я був в будинках, які найбільше зазнали зруйнувань. Я пропонував людям, що ми їх вивеземо, бо жити практично ніде. Вони відповіли, якщо прямої загрози місту немає, то ми готові навіть у цьому зруйнованому місті залишатись жити й відбудовувати його. І це певний хороший показник".
- Нагадаємо, ЗСУ звільнили Тростянець на Сумщині
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