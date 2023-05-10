Люди перестали боятися, — Андрющенко про проукраїнські настрої у Маріуполі

Про це він сказав у ефірі Еспресо.

Андрющенко зазначив, що місцеві більше не можуть терпіти свавілля окупантського режиму, тож маріупольці очікують ЗСУ та чинять спротив.

"В останні дні, особливо напередодні 9 травня, в Маріуполі просто проукраїнський вибух. Цей прапор на "Іскрі", за день до цього було ціле змагання, як зривали радянський прапор з тієї пластикової бабки на головній площі, де мали святкувати 9 травня. До того люди по місту гуляли з українським прапором, постійно щось відбувається. Сьогодні у місті з'явились плакати, що "серпень уже близько" і ЗСУ наближаються. Маріупольцям обірвався терпець і місто чинить спротив. Все, що виробляють окупанти, немає змоги терпіти і люди просто перестали боятися. Далі ми побачимо більше, режим і так суворий, його вже не можна зробити суворішим, і люди починають боротися", - розповів радник.