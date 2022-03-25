"Люди сидять в підвалах, виїхати майже неможливо, декого примусово вивозять в росію": блогерка про ситуацію в Маріуполі

"Весь транспорт, який був у людей в Маріуполі стоїть без пального, або його забрали окупанти. Люди сидять в підвалах, бо будинки просто зруйновані. Хто може – йде з міста просто пішки. Є інформація, що з лівого берега Маріуполя, який вже окупований, працездатних молодих людей вивозять насильно до росії", – розповіла вона в етері Espreso TV.



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Також блогерка додала: "Зараз я максимально намагаюсь організувати виїзд своїх батьків з Маріуполя, зв’язку з ними немає з 2 березня. Є пропозиція, за великі кошти люди обіцяють вивезти батьків, на це у мене є надія, але невідомо, як вийде".