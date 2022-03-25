"Люди сидять в підвалах, виїхати майже неможливо, декого примусово вивозять в росію": блогерка про ситуацію в Маріуполі
Таня Адамс шукає шляхи, аби вивезти батьків з окупованого Маріуполя, з ними немає зв’язку з 2 березня
"Весь транспорт, який був у людей в Маріуполі стоїть без пального, або його забрали окупанти. Люди сидять в підвалах, бо будинки просто зруйновані. Хто може – йде з міста просто пішки. Є інформація, що з лівого берега Маріуполя, який вже окупований, працездатних молодих людей вивозять насильно до росії", – розповіла вона в етері Espreso TV.
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