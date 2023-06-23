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"Маємо успіх, ворог намагається повернути втрачене": капітан Шершень назвав місця атаки ЗСУ на півдні

23 червня, 2023 п'ятниця
15:23
Війна з Росією ЗСУ

Ворог не залишає спроб повернути втрачені населені пункти на півдні. Для ЗСУ це вже дуже добре захищені плацдарми для подальшого просування і наступальних дій

Про це в ефірі Еспресо заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, капітан Валерій Шершень.

"На Авдіївському та Мар'їнському напрямках тривають тяжкі бої - наші воїни продовжують стримувати наступ російських військ у районах населених пунктах Севєрне, Авдіївка, Мар'їнка та Побєда. Втрат наших позицій не допущено. Тривають наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках - Сили оборони атакують в районі Новоданилівка-Роботине та Мала Товкмачка - Новофедорівка", - сказав він.

За його словами, характер локальних наступальних дій наразі без змін.

"Маємо частковий успіх, закріплюємося на досягнутих рубежах, завдаємо вогневого ураження артилерією, здійснюємо заходи контрбатарейної боротьби. Ворог зосередив основні зусилля на веденні оборони та недопущенні просування наших військ на Мелітопольському напрямку. Застосовує резерви, намагався відновити втрачені позиції", - додав капітан.

Речник наголосив, що у звільнені села ще не зайшли адміністрації, про це говорити рано.

"Ворог не залишає спроб повернути втрачені населені пункти - звісно, це в нього не вийде. Для нас це вже дуже добре захищені плацдарми для подальшого просування і наступальних дій. На заваді просуванню велике мінування окупованих територій у смугах оборони ворога. Є позитивні моменти - про них говорити рано. Ми всі з нетерпінням чекаємо на подальше звільнення населених пунктів. Передумови для цього створюються, не будемо поспішати і видавати бажане за дійсне. На Вугледарському напрямку створюємо умови, щоб продовжувати ефективні наступальні дії. Це для нас дуже важливий плацдарм і ми теж тут активно працюємо", - підсумував Шершень.

  • Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині. Вона розповіла, що протягом минулого тижня ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.
  • 19 червня в Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки в Запорізькій області. Підрозділи на таврійському напрямку просунулися до 7 км.
  • Станом на ранок 23 червня українські воїни зупинили наступ росіян на Куп‘янському та Лиманському напрямках, а також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, мають частковий успіх.
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Запорізька область
Військові новини
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
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