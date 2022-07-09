"Маємо зв'язок з більшістю медичних закладів": На окупованих територіях продовжують працювати лікарі

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

За даними Міністерства, Україна підтримує медичну систему у тимчасово окупованих регіонах та щомісяця скеровує медзакладам гроші. З початку повномасштабної війни вже перераховано понад 4 мільярди гривень.

"Там наші лікарі, які лікують наших українських пацієнтів. І це наша принципова позиція – завжди підтримувати своїх, де б вони не були. Сьогодні ми маємо зв'язок з більшістю медичних закладів, які знаходяться в окупації. Кожному, з ким такий зв'язок встановлено, щомісяця перераховується 1/12 від обсягу річної суми контракту за Програмою медичних гарантій", – розповів заступник міністра охорони здоров’я Олексій Яременко.

За словами заступника міністра, медикам, які працюють на тимчасово окупованих територіях, нараховується українська заробітна плата у розмірі не менше ніж 20 000 гривень для лікаря та 13 500 – для медичної сестри.

За даними пресслужби, лише на Херсонщині з початку війни понад пів тисячі лікарів внесли в електронну систему дані про звернення 107 000 пацієнтів.

МОЗ повідомляє, що росіяни зруйнували 87 об'єктів охорони здоров'я, 84 з яких – на Донеччині.

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