Про це інформує Балканський оглядач.

"Рішення прийняті з метою уникнення спекулятивних дій трейдерів і виробників і захисту внутрішнього виробництва, внутрішнього ринку і громадян, а також підтримки внутрішнього ринку", - заявив міністр економіки Македонії Крешнік Бектеші.

"В умовах економічної кризи, спричиненої військовими подіями в Україні та перебоями на світовому ринку пшениці, де спостерігається серйозний дефіцит пшениці, необхідно запобігти можливим додаткової дестабілізації на ринку цих основних харчових продуктів, необхідних для харчування населення", - зазначається у повідомленні уряду країни.

Крім того, "з метою запобігання та уникнення наслідків, викликаних підвищеним попитом населення на дрова, спричиненим енергетичною кризою на світовому ринку", Македонія ввела тимчасові обмеження на вивіз дров, пелет та необробленої деревини.

Таким чином, експорт пшениці та пшеничного борошна, а також експорт дров та пелет заборонені до кінця 2022 року.

Уряд також повторно скасував ввізне мито на імпорт харчової соняшникової олії "у зв’язку з необхідністю захистити внутрішній ринок від зростання цін".

Такі обмеження діяли до 31 травня 2022 року. Їх продовжили до кінця 2022 року.

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