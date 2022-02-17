Макрон анонсував вивід Францією військ із Малі та розповів про вагнерівців на службі в малійської хунти

Про це повідомляє France 24 та BBC.



Париж заявив про виведення французьких військ із Малі після майже десятирічної присутності у західноафриканській країні, де триває громадянська війна між ісламістами та урядовими військами. За словами президента Франції, це рішення було ухвалено через розрив відносин із правлячою хунтою.



"Ми не можемо здійснювати військову співпрацю із фактичною владою, чию стратегію та приховані цілі ми не поділяємо", - заявив Макрон.



Коментуючи участь у конфлікті вагнерівців, Макрон наголосив, що їхнє завдання в Малі - "забезпечити власні бізнес-інтереси та захистити хунту". Париж вважає, що військова хунта, яка захопила владу в результаті військового перевороту в серпні 2020 року, звертається за допомогою до найманців ПВК Вагнера, щоб утриматися при владі.



Наприкінці минулого року Франція, Канада, Німеччина та більше десяти європейських країн засудили розміщення російських найманців ПВК Вагнера у Малі. В останні роки присутність російських воєнізованих формувань стала помітнішою в Африці, особливо в охопленій війною Центральноафриканській Республіці (ЦАР). Джерела агентства Reuters стверджували, що в Малі присутні щонайменше тисяча вагнерівців.



Нагадаємо, у вересні 2021 року Франція пригрозила вивести війська з Малі в разі співпраці влади з російськими вагнерівцями. Держдеп США висловлював стурбованість щодо розгортання підтримуваних Росією сил ПВК Вагнера у Малі.

За словами французького чиновника, станом на січень у Малі знаходилося 300-400 російських найманців приватної військової компанії (ПВК) Вагнера.