У Малі знаходиться близько 400 найманців ПВК Вагнера, - французький чиновник
За словами представника міністерства збройних сил Франції, зараз у Малі знаходиться 300-400 російських найманців приватної військової компанії (ПВК) Вагнера
Про це повідомляє Reuters.
У центрі Малі діють від 300 до 400 "вагнерівців", що йде всупереч попереднім твердженням хунти західноафриканської країни про те, що в країні розміщені лише офіційні російські військові інструктори.
"Я б сказав, що там близько 300-400 членів ПВК Вагнера, а також є російські тренери, які надають спорядження", - розповів високопоставлений чиновник французького міністерства збройних сил, який залишився анонімним.
Париж заявив, що перебування "вагнерівців" у Малі несумісне з французькою присутністю в країні.
"Вони (хунта) вирішили повернутись спиною до європейців, американців та африканців, і це має наслідки", - сказав чиновник.
Інші західноафриканські країни закрили свої кордони з Малі, розірвали дипломатичні відносини та ввели економічні санкції у відповідь на затримку проведення виборів після військового перевороту 2020 року. Ці кроки також стали відповіддю на прибуття російських найманців групи Вагнера, членами якої є переважно колишні військовослужбовці.
- Нагадаємо, у травні 2021 року у Малі відбувся другий військовий переворот за 9 місяців: президент та прем'єр подали у відставку після арешту.
- У вересні 2021 року Франція пригрозила вивести війська з Малі в разі співпраці влади з російськими вагнерівцями.
- У понеділок, 13 грудня, ЄС ввів санкції проти групи ПВК Вагнера. У санкційному списку - три компанії і вісім осіб, пов'язаних з ПВК.
- Держдеп США висловив стурбованість щодо розгортання підтримуваних Росією сил ПВК Вагнера у Малі.
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