США стурбовані розгортанням сил ПВК Вагнера в Малі

Про це йдеться на сайті Державного департаменту США.



"Ми стурбовані можливим розгортанням підтримуваних Росією сил ПВК Вагнера в Малі. Сили Вагнера, які відомі своєю дестабілізуючою діяльністю та порушеннями прав людини, не принесуть миру Малі, а навпаки, дестабілізують країну ще більше", - йдеться у повідомленні.



Перехідний уряд Малі заявив про угоду з ПВК Вагнера на $10 млн щомісяця. У Держдепі США зазначають, що ці кошти варто було спрямувати на підтримку Збройних сил Малі та державних служб.



У заяві наголосили, що країни, у яких була розгорнута діяльність ПВК Вагнера, стали біднішими, слабшими та менш безпечними. Це можна побачити на досвіді Лівії, ЦАР, України та Сирії.



"У цих місцях сили Вагнера розпалювали конфлікт і посилювали небезпеку та нестабільність, спричиняючи загибель місцевих солдатів і цивільних осіб та підриваючи національний суверенітет, і водночас виснажуючи національну скарбницю та відволікаючи основні ресурси, які могли бути використані для розбудови можливостей власних збройних сил", - йдеться у повідомленні.



Крім того, США поскаржилися, що перехідний уряд Малі відмовився прийняти більше 2 тис. додаткових військових і поліцейських миротворців місії ООН.



"Багатство країни повинно приносити користь малійському народу, а не бути закладеним безпідзвітним іноземним силам, які зловживають владою над місцевим населенням і підривають контроль держав-господарів над своєю власною територією. Крім того, запрошення групи Вагнера зірве зусилля міжнародної спільноти з підтримки боротьби з тероризмом і може поставити під загрозу внески понад 20 000 міжнародних миротворців і військових, які служать Малі безкоштовно", - зазначили у Держдепі.



США нагадали, що проти ПВК Вагнера та її соратників запровадили санкції у зв'язку з їхньою діяльністю.



Нагадаємо, у травні 2021 року у Малі відбувся другий військовий переворот за 9 місяців: президент та прем'єр подали у відставку після арешту.

У вересні 2021 року Франція пригрозила вивести війська з Малі в разі співпраці влади з російськими вагнерівцями.

У понеділок, 13 грудня, ЄС ввів санкції проти групи приватної військової компанії (ПВК) Вагнера. У санкційному списку - три компанії і вісім осіб, пов'язаних з ПВК.

14 грудня США привітали санкції ЄС проти ПВК Вагнера.