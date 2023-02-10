Макрон може позбавити Путіна ордена Почесного легіону

Про це інформує France 24.

У 2006 році, після того, як у Москви покращилися відносини із Парижем і Заходом, Путін отримав орден Почесного легіону. Це найвища нагорода Франції за цивільні заслуги. Утім після 24 лютого 2022 року зв'язки між країнами погіршилися. Також після початку повномасштабного вторгнення Європейський Союз запровадив проти РФ економічні санкції.

У середу, 8 лютого, Макрон нагородив президента України Володимира Зеленського орденом Почесного легіону. Водночас Путіна офіційно не позбавили цієї нагороди.

Так після саміту ЄС у Брюсселі Макрон заявив, що питання щодо медалі Путіна є "символічним, але важливим". На його думку, хоч він і має право позбавити російського президента цієї нагороди, це рішення поки що не ухвалене.

"Це не те рішення, яке я прийняв сьогодні", - сказав президент Франції.

Він додав, що такі рішення "завжди пов'язані зі змістом". Тому, за його словами, "потрібно обрати правильний час для їх прийняття".