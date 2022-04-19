Макрон підтримує повне нафтове та газове ембарго для РФ і пропонує не чекати виборів у Франції

Таку заяву президент Франції зробив під час інтерв’ю телеканалу France 5, інформує "Європейська правда".

Макрон також спростовує інформацію, що саме за його ініціативою до завершення президентських виборів у Франції було відкладено питання ембарго на російську нафту.

Він стверджує, що європейці мають припинити купувати нафту і газ у Росії, щоб "послабити здатність Москви" продовжувати війну.

Він відмічає, що Франція не залежить від постачань російського газу, а тому блокуванням ембарго займається інша країна. Проте, французький президент додає - "європейський ринок є взаємопов'язаним" і в цілому "Європа залежить від російського газу".

Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що Європейський Союз не буде запроваджувати нафтове ембарго проти Росії поки Емманюель Макрон не виграє вибори президента Франції.

Також президент Франції відмовився встановити "червоні лінії" для можливого застосування хімічної зброї, оскільки "ми повинні виміряти наслідки", які це матиме.

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