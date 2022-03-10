Макрон виступив проти початку процедури вступу України до ЄС через війну
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не вважає можливим розгляду заявки України на вступ до ЄС в умовах війни
Про це повідомив сайт BFMTV.
Він сказав, що проти початку процедури вступу України до ЄС перед початком неформального саміту лідерів у Парижі
"Чи можемо ми відкрити процедуру вступу з країною, що перебуває у стані війни? Я не вірю в це", - сказав Макрон.
Він додав, що хоче надіслати "сильний сигнал", оскільки три країни подали заявки на членство.
- Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого.
- Також заявки подали Грузія та Молдова.
- 1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.
- 7 березня президент Євроради Шарль Мішель заявив, що заявку України на членство в Євросоюзі обговорять найближчими днями.
- За даними видання Bloomberg, кілька країн Євросоюзу виступили проти того, щоб надати Україні статус країни-кандидата на вступ до ЄС вже цього тижня.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна чекає чіткого сигналу щодо заявки на вступ до Євросоюзу
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