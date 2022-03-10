Макрон виступив проти початку процедури вступу України до ЄС через війну

Про це повідомив сайт BFMTV.



Він сказав, що проти початку процедури вступу України до ЄС перед початком неформального саміту лідерів у Парижі



"Чи можемо ми відкрити процедуру вступу з країною, що перебуває у стані війни? Я не вірю в це", - сказав Макрон.



Він додав, що хоче надіслати "сильний сигнал", оскільки три країни подали заявки на членство.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb