Макрон звинуватив Росію у антифранцузькій пропаганді в країнах Африки
Президент Франції Еммануель Макрон звинуватив Росію у розповсюдженні дезінформації в країнах Африки
Про це він заявив в інтервʼю телеканалу TV5 Monde під час конференції франкомовних країн у Тунісі, передає Reuters.
За його словами, Росія на низка інших країн намагаються реалізувати свій "хижий план", щоб нашкодити Франції. Для цього Кремль і просуває свою пропаганду в африканських країнах.
"Я не дурень, багатьом інфлюенсерам, які іноді виступають у ваших програмах, платять росіяни. Ми їх знаємо", - прокоментував Макрон TV5 Monde.
"Ряд держав, які хочуть поширити свій вплив на Африка, роблять це, щоб зашкодити Франції, зашкодити її мові, посіяти сумніви, але перш за все переслідувати певні інтереси", - додав він.
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