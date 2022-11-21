Макрон звинуватив Росію у антифранцузькій пропаганді в країнах Африки

Про це він заявив в інтервʼю телеканалу TV5 Monde під час конференції франкомовних країн у Тунісі, передає Reuters.

За його словами, Росія на низка інших країн намагаються реалізувати свій "хижий план", щоб нашкодити Франції. Для цього Кремль і просуває свою пропаганду в африканських країнах.

"Я не дурень, багатьом інфлюенсерам, які іноді виступають у ваших програмах, платять росіяни. Ми їх знаємо", - прокоментував Макрон TV5 Monde.

"Ряд держав, які хочуть поширити свій вплив на Африка, роблять це, щоб зашкодити Франції, зашкодити її мові, посіяти сумніви, але перш за все переслідувати певні інтереси", - додав він.

До слова, Президент Франції Емманюель Макрон зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і зауважив, що країни мають об’єднати зусилля для припинення війни в Україні

Макрон вважає, що необхідно продовжувати діалог із президентами Росії та Ірану - Володимиром Путіним та Ібрагімом Райсі