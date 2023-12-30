Малиновський допоміг "Дженоа" створити сенсацію у грі з "Інтером"
Український футболіст Руслан Малиновський зіграв за "Дженоа" у нічийному матчі з лідером чемпіонату Італії "Інтером"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Малиновський розпочав матч у запасі та вийшов на поле на 61-й хвилині за рахунку 1:1. На 42-й хвилині міланців вперед вивів Марко Арнаутович. Перед перервою рівновагу відновив Раду Дрегушин.
"Дженоа" несподівано зіграла з "Інтером" внічию 1:1, набрала 20 очок та займає в турнірній таблиці 13-те місце. Міланці із 45 пунктами зберегли лідерство. Вони випереджають найближчого переслідувача - "Ювентус" - на 5 балів, проте в туринців є гра в запасі.
Чемпіонат Італії
18-й тур
29 грудня
"Дженоа" - "Інтер" 1:1
Голи: Дрегушин, 45+7 - Арнаутович, 42
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