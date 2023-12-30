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Головна Футбол Малиновський допоміг "Дженоа" створити сенсацію у грі з "Інтером"

Малиновський допоміг "Дженоа" створити сенсацію у грі з "Інтером"

30 грудня, 2023 субота
00:27
Футбол Руслан Малиновський (третій зліва), Дженоа - Інтер

Український футболіст Руслан Малиновський зіграв за "Дженоа" у нічийному матчі з лідером чемпіонату Італії "Інтером"

Про це повідомляє Еспресо.TV.  

Малиновський розпочав матч у запасі та вийшов на поле на 61-й хвилині за рахунку 1:1. На 42-й хвилині міланців вперед вивів Марко Арнаутович. Перед перервою рівновагу відновив Раду Дрегушин. 

"Дженоа" несподівано зіграла з "Інтером" внічию 1:1, набрала 20 очок та займає в турнірній таблиці 13-те місце. Міланці із 45 пунктами зберегли лідерство. Вони випереджають найближчого переслідувача - "Ювентус" - на 5 балів, проте в туринців є гра в запасі. 

Чемпіонат Італії 

18-й тур

29 грудня

"Дженоа" - "Інтер" 1:1

Голи: Дрегушин, 45+7 - Арнаутович, 42 

Спорт
Інтер
Руслан Малиновський
Серія А
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