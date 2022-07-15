"Ман Сіті" оцінив Зінченка у рекордні 41 млн євро
Англійський "Манчестер Сіті" готовий продати українського легіонера Олександра Зінченка за 41 млн євро
Про це повідомляє Daily Mail.
Головним претендентом на Зінченка є лондонський "Арсенал". "Манчестер Сіті" готовий продати українця "канонірам" за близько 35 млн фунтів стерлінгів (прим. - понад 41 млн євро).
Якщо перехід відбудеться, то він поб'є трансферний рекорд для українців. У 2006 році "Челсі" купив Андрія Шевченка за 30,8 млн фунтів.
У минулому сезоні 25-річний українець зіграв за "Манчестер Сіті" 25 матчів та віддав 5 результативних передач.
Зінченко вчетверте у кар'єрі став з командою Хосепа Гвардіоли чемпіоном Англії.
Його контракт з "Ман Сіті" розрахований до літа 2024 року.
- 15 травня стало відомо, що англійський "Манчестер Сіті" збирається купити іспанського лівого захисника Марка Кукурелью.
- 12 червня "Барселона" розглядала кандидатуру українця Олександра Зінченка на позицію лівого захисника.
- 28 червня повідомлялось, що Зінченко може перейти з "Манчестер Сіті" до "Челсі".
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