"Ман Сіті" оцінив Зінченка у рекордні 41 млн євро

Про це повідомляє Daily Mail.

Головним претендентом на Зінченка є лондонський "Арсенал". "Манчестер Сіті" готовий продати українця "канонірам" за близько 35 млн фунтів стерлінгів (прим. - понад 41 млн євро).

Якщо перехід відбудеться, то він поб'є трансферний рекорд для українців. У 2006 році "Челсі" купив Андрія Шевченка за 30,8 млн фунтів.

У минулому сезоні 25-річний українець зіграв за "Манчестер Сіті" 25 матчів та віддав 5 результативних передач.

Зінченко вчетверте у кар'єрі став з командою Хосепа Гвардіоли чемпіоном Англії.

Його контракт з "Ман Сіті" розрахований до літа 2024 року.

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