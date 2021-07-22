Мандат місії ОБСЄ у російських пунктах "Гуково" і "Донецьк" на непідконтрольній Україні ділянці кордону продовжено на два місяці

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Постради ОБСЄ у четвер, 22 липня, передає Укрінформ.

Згідно з рішенням, мандат місії ОБСЄ залишається без змін.

Так, спостерігачі здійснюватимуть моніторинг ситуації і пересувань через російські пункти "Гуково" і "Донецьк" на непідконтрольній Україні ділянці кордону до кінця вересня та будуть повідомляти про це у своїх звітах.

Роботу місії було продовжено лише на два місяці, оскільки делегація РФ і перешкоджає продовженню мандата на стандартний чотирьохмісячний період.

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