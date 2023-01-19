Заяву Борреля опубліковано на офіційному сайті Єврокомісії.

Боррель наголосив, що сучасна Європа "була побудована на попелі Голокосту", що є "жахливою спадщиною європейської історії". Він назвав коментарі Лаврова, який порівняв росіян з євреями в часи Голокосту, "недоречними й неповажними".

"Останні коментарі міністра закордонних справ Росії Лаврова, який звинуватив "Захід" у пошуку "остаточного вирішення" для Росії, є абсолютно недоречними, неповажними й топчуть пам'ять шести мільйонів євреїв та інших жертв, яких систематично вбивали під час Голокосту. Це на додаток до попередніх антисемітських висловлювань міністра Лаврова", – наголосив Боррель.

Верховний представник Єврокомісії зазначив, що маніпулювання Кремля правдою “досягло ще однієї ганебної межі".

"Маніпулювання російським режимом правдою для обґрунтування своєї незаконної агресивної війни проти України досягло ще однієї неприйнятної та ганебної межі.

Немає жодної паралелі між злочинами нацистської Німеччини та міжнародною допомогою Україні для захисту своєї території та народу від невиправданої агресії. Росія вторглася в суверенну сусідню країну, щодня обирає мішенню і вбиває там мирних жителів, маючи на меті знищити країну й українську націю", – зазначено в заяві.

"Заперечення, спотворення та тривіалізація Голокосту суперечать законодавству ЄС та цінностям ЄС. Європейський Союз взяв на себе однозначне зобов'язання забезпечити, щоб такі звірства ніколи не повторилися", – наголосив Боррель.

Очільник російського МЗС Лавров порівняв російських окупантів з євреями в роки Голокосту. Він сказав, що дії США щодо створення коаліції проти Росії нагадують політику Гітлера, а Європа збирається "остаточно вирішити "російське питання", як і в часи Голокосту.

У Міністерстві закордонних справ України засудили заяву Лаврова як таку, що "паплюжить пам’ять мільйонів жертв Голокосту", і закликали владу Ізраїлю відреагувати на неї.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb