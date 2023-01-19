У МЗС України засудили заяву Лаврова, який порівняв росіян з євреями під час Голокосту: "Видає РФ за жертву"

Про це заявив заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Глава МЗС РФ порівняв росіян, які ведуть загарбницьку війну, з мільйонами євреїв, убитими нацистами під час Голокосту. Виявляється, це не російські ракети розстрілюють житлові будинки в Україні, а Захід сформував коаліцію, щоби вирішити "російське питання", - написав він.

"Ми рішуче засуджуємо ганебну заяву Сергія Лаврова, яка паплюжить пам‘ять мільйонів жертв Голокосту", - додав речник МЗС.

Він закликав владу Ізраїлю відреагувати на чергову заяву Лаврова.

"На Нюрнберзькому трибуналі міністр закордонних справ Ріббентроп спростовував свою участь в злочинах нацистів, але це не допомогло йому уникнути покарання. Так само як і Лавров не уникне покарання, видаючи себе та Росію за жертву", - резюмував Ніколенко.

Лавров порівняв російських окупантів з євреями в роки Голокосту.

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