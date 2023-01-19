У МЗС України засудили заяву Лаврова, який порівняв росіян з євреями під час Голокосту: "Видає РФ за жертву"
Міністерство закордонних справ України закликає владу Ізраїлю відреагувати на заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який порівняв російських окупантів із євреями під час Голокосту
Про це заявив заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"Глава МЗС РФ порівняв росіян, які ведуть загарбницьку війну, з мільйонами євреїв, убитими нацистами під час Голокосту. Виявляється, це не російські ракети розстрілюють житлові будинки в Україні, а Захід сформував коаліцію, щоби вирішити "російське питання", - написав він.
"Ми рішуче засуджуємо ганебну заяву Сергія Лаврова, яка паплюжить пам‘ять мільйонів жертв Голокосту", - додав речник МЗС.
Він закликав владу Ізраїлю відреагувати на чергову заяву Лаврова.
"На Нюрнберзькому трибуналі міністр закордонних справ Ріббентроп спростовував свою участь в злочинах нацистів, але це не допомогло йому уникнути покарання. Так само як і Лавров не уникне покарання, видаючи себе та Росію за жертву", - резюмував Ніколенко.
- Лавров порівняв російських окупантів з євреями в роки Голокосту.
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