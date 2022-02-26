Марина Порошенко звернулася до українського жіноцтва: разом ми - сила!

Про це повідомляє офіційний сайт політичної партії "Європейська солідарність".



"Немає такої сили, яка б примусила нас залишити нашу рідну землю. Це наша батьківщина. Ми її нікому не віддамо", - сказала Марина Порошенко.



"Дорогі, любі україночки! Ви - найкращі. По-перше, тільки українські жінки можуть народити таких захисників, які боронять сьогодні нашу землю. Подивіться, як ми всі разом об’єдналися, щоб дати відсіч ворогу. І вони захлинулися у своїх намірах легко, як на відпочинку, пройтися по українській землі. Нічого в них не вийде. Ми дамо їм відсіч", - переконана депутатка Київради.



"Я вас дуже прошу, найголовніше, не впадайте у відчай! Вірте, все буде добре. Все буде Україна! Ми обов’язково переможемо! А зараз - підтримуйте одне одного, робіть усе, що у ваших силах, щоб зберегти сили, здоров’я, допомогти нашим захисникам і захисницям, які сьогодні боронять Україну", - говорить Марина Порошенко.





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