Маркевич дав пораду для примирення тренера збірної України Петракова та Малиновського
Заслужений тренер України Мирон Маркевич прокоментував конфліктну ситуацію навколо Олександра Петракова та Руслана Малиновського
Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.
Маркевич закликав Петракова та Малиновського сісти та обговорити свій конфлікт.
"У кар'єрі кожного футболіста трапляються моменти непорозуміння. Порада одна - потрібно сідати, обмінюватися думками і домовлятися. Тут другорядне, хто буде ініціатором цієї зустрічі, головне - щоб цей діалог пішов на користь справі. Думаю, що Петраков з Малиновським повинні знайти спільну мову. Тільки хочу їх попередити, що часу на розкачку вже немає. Адже вирішальні матчі за путівку на чемпіонат світу вже на носі. А Малиновський потрібен збірній України", - сказав Мирон Маркевич.
У грі проти Франції Руслан Малиновський вийшов на заміну на 81-й хвилині, а проти Казахстану зіграв лише 31 хвилину. Після цього він повернувся до "Аталанти" та не залишився грати товариський матч з чехами.
- Нагадаємо, 5 вересня Олександр Петраков заявив, що у нього виникло непорозуміння з хавбеком Русланом Малиновським.
- 13 вересня в.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков зізнався, що півзахисник Руслан Малиновський відмовився грати проти Чехії.
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