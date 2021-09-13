Маркевич дав пораду для примирення тренера збірної України Петракова та Малиновського

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.



Маркевич закликав Петракова та Малиновського сісти та обговорити свій конфлікт.



"У кар'єрі кожного футболіста трапляються моменти непорозуміння. Порада одна - потрібно сідати, обмінюватися думками і домовлятися. Тут другорядне, хто буде ініціатором цієї зустрічі, головне - щоб цей діалог пішов на користь справі. Думаю, що Петраков з Малиновським повинні знайти спільну мову. Тільки хочу їх попередити, що часу на розкачку вже немає. Адже вирішальні матчі за путівку на чемпіонат світу вже на носі. А Малиновський потрібен збірній України", - сказав Мирон Маркевич.

У грі проти Франції Руслан Малиновський вийшов на заміну на 81-й хвилині, а проти Казахстану зіграв лише 31 хвилину. Після цього він повернувся до "Аталанти" та не залишився грати товариський матч з чехами.

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