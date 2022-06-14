Мароканець, якого в "ДНР засудили" до смертної кари, має українське громадянство, - Reuters
Брахім Сааудун, "засуджений" до смертної кари у так званій "ДНР", є громадянином України
Про це повідомляє Reuters, з посиланням на батька засудженого.
Брахім Сааудун отримав українське громадянство у 2020 році після проходження річної військової підготовки для вивчення аерокосмічних технологій в університеті в Києві.
Тахар Саадун сказав, що його син здався "добровільно", і з ним слід поводитися як із "військовополоненим". За його словами, вирок буде оскаржено, але сім'я страждає від відсутності контакту з адвокатом для обміну юридичною інформацією.
За словами джерела Reuters, Саадун "потрапили в полон у формі української армії".
Після російського вторгнення в Україну міністерство закордонних справ Марокко заявило, що підтримує "територіальну цілісність та національну єдність усіх держав-членів ООН", але відкрито не засудило російського вторгнення.
- Терористи "ДНР" "засудили" трьох іноземних добровольців, які обороняли Україну у складі ЗСУ, 9 травня. Британців Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також підданого Королівства Марокко Саадуна Брагіма терористи "засудили" до страти. Вирок винесли попри положення Женевських конвенцій, які забороняють будь-які незаконні насильницькі акти щодо військовополонених
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