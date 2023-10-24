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Маск закликав нормалізувати відносини з РФ та знайти мир в Україні: ОП відреагував

24 жовтня, 2023 вiвторок
18:31
Світ Ілон Маск

Ілон Маск висловив думку, що військові конфлікти на Близькому Сході та в Україні можуть перерости у Третю світову війну. Він закликав США налагодити відносини з Росією

Про це він сказав під час дискусії у Spaces на платформі X, також пишуть The Wall Street Journal та Globely News.

"Нам потрібно знайти мир в Україні, і я думаю, що нам потрібно відновити нормальні відносини з Росією", - сказав Маск і додав, що в регіонах України, де багато російськомовних, немає опору проти РФ, і що можна узгодити мирний кордон між ними.

Власник SpaceX і Tesla сказав, що США штовхають РФ до об’єднання з Іраном і Китаєм, і що такий альянс може перемогти Захід у великій війні.

Він також сказав, що США не повинні вступати в жорсткий конфлікт з Китаєм і Росією, бо це було б катастрофою. Він пояснив, що РФ має багато природних ресурсів, а Китай має дуже сильну промисловість, і що це робить їх небезпечними суперниками.

Маск закликав США зробити все можливе, щоб запобігти Третій світовій війні і не допустити, щоб місцевий конфлікт став глобальним. Він також вважає, що війна України проти Росії не має шансу на успіх.

Кандидат у президенти від Республіканської партії Вівек Рамасвамі також приєднався до Маска на сесії Spaces, організованій венчурним інвестором Девідом Саксом. Рамасвамі погодився з Маском, що Третя світова війна була б крахом для США, і що треба уникати її за будь-яку ціну.

Реакція ОП

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що без підтримки України війна не закінчиться, а тільки розпалить конфлікти по всьому світу і зруйнує міжнародне право.

"Маск вважає, що "здача України" під ніж обов'язкового масштабного російського геноциду приведе нас до кінця війни та "вічного миру". Це катастрофічна помилка. Відмова від підтримки України точно не припинить війну, але неминуче призведе до різкого примноження конфліктів у всьому світі, кінця епохи міжнародного права, краху міжнародної економіки й тріумфу сил зла. Будь-які сумніви стають живильним середовищем для агресорів, хвилюючи їхні свідомості думками про слабкість Заходу. Відлуння цих сумнівів ми бачили в Ізраїлі", - написав він.

Він погоджується з Маском, який каже, що російська агресія в Україні є глобальною і цивілізаційною загрозою.

Позиція Маска щодо війни в Україні та Ізраїлі

Позиція Маска щодо війни в Україні є досить скандальною і проросійською. Він висловлював такі ідеї зокрема, як визнання Криму частиною Росії, як це було з 1783 року та нейтралітет України й відмова від членства в НАТО.

Маск говорив, що в окупованих Росією регіонах України немає антиросійського повстанського руху, натякаючи на те, що мешканці цих територій погоджуються з окупацією. Це суперечить фактам про активний опір українських патріотів проти російських загарбників.

Він також зв’язувався з Путіним перед публікацією свого "мирного плану" для України, що свідчить про його симпатію до російського лідера.

Бізнесмен Ілон Маск заявив, що під час українського контрнаступу помирає багато людей заради "незначних" територіальних досягнень.

2 жовтня американський мільярдер, засновник компаній Space X і Tesla Ілон Маск опублікував мем із президентом України Володимиром Зеленським щодо військової допомоги США.

Його критикували за те, що він не засудив насильство з боку ХАМАСу проти цивільного населення Ізраїлю, а також за те, що він не публічно показав свою солідарність з ізраїльським народом.

Європейський союз може застосувати заходи проти X (Twitter), оскільки у соцмережі масово розповсюджується дезінформацію про війну в Ізраїлі.  

Росія
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військові
Війна з Росією
Ілон Маск
США
Війна в Ізраїлі
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