Про це розповіла в понеділок у Вашингтоні посол з особливих доручень США у справах глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак, передає Укрінформ.

"У міжнародному праві існують доктрини, які дозволяють застосовувати судове переслідування до всього ланцюга командування", - зазначила представниця США у відповідь на прохання дати визначення, чи винний безпосередньо президент Путін у воєнних злочинах в Україні.

Вона пояснила, що такі доктрини передбачають, зокрема, відповідальність керівників за дії їхніх підлеглих. За її словами, це може бути застосовано, "якщо керівник знав або повинен був знати, що їхні підлеглі вчиняють зловживання, однак він не відреагував, щоби запобігти цьому заздалегідь чи належним чином розслідувати та притягти винних".

Шаак підкреслила, що така доктрина може застосовуватися як національними судами, так і в міжнародній правовій системі.

"Тож прокурори стежитимуть, куди приведуть докази",- зазначила представниця США.

Водночас за її словами, такі системні зловживання з російського боку, як, наприклад, створення масштабної мережі фільтрації, вказують на те, що ці злочини не можуть бути скоєні без відповідальності представників всього ланцюга російської влади.

Також Бет Ван Шаак зазначила, що правоохоронці мають докази, що Росія вчиняла системні воєнні злочини на усіх окупованих землях України, - США

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