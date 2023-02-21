Масштабний експеримент у Британії підтвердив ефективність чотириденного робочого тижня
Найбільший у світі експеримент із запровадження чотириденного робочого тижня, який відбувався у Британії, був ефективним, і більшість компаній, які брали в ньому участь, вирішили не повертатись до попереднього графіка роботи
Про це йдеться в публікації видання Reuters.
Зазначається, що в експерименті, що тривав із червня по грудень 2022 року, взяли участь 2900 працівників 61 компаній по всій Британії. Вони працювали в середньому 34 години протягом чотирьох днів, отримуючи при цьому ту ж зарплату.
За підсумками експерименту 56 компаній, або 92%, вирішили продовжити таку практику, причому 18 - на постійній основі.
Також додається, що більшість учасників експерименту зійшлися в тому, що після переходу на чотириденний робочий тиждень продуктивність працівників не змінилась, вони змогли краще поєднувати роботу й особисте життя та рідше звільнятись.
Видання повідомляє, що для деяких працівників додатковий вихідний виявився важливішим за зарплату: 15% сказали, що жодна сума грошей не змусить їх повернутися до п’ятиденного тижня.
За даними британської дослідницької організації Autonomy, яка проводила експеримент разом з групою науковців та за підтримки новозеландської групи 4 Day Week Global, дослідження неповного робочого тижня в Британії є найбільшим у світі.
Попри це, торішнє дослідження виявило, що британські роботодавці здебільшого не планують перейти на чотириденний робочий тиждень у найближчі три роки, а дві треті – не очікують подібних змін у найближчі десять років.
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