У Лондоні відбувся найбільший страйк бюджетників за останні 10 років

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що через масові протести по всій країні закрили школи, призупинили роботу більшості залізничних сполучень, а військові були переведені в режим готовності. За даними профспілок, з півмільйона страйкувальників 300 тисяч осіб склали вчителі, це є найбільшим рекордом з 2011 року.

Уряд Британії відреагував на страйки та заявив, що підвищення зарплати бюджетників ще більше посилить проблему інфляції в країні.

"Я чітко розумію, що освіта наших дітей є безцінною, і вони заслуговують на те, щоб сьогодні навчатися в школі", - засудив страйки прем'єр-міністр Ріші Сунак.

Профспілка PCS, що представляє близько 100 000 страйкувальників із понад 120 державних відомств, попередила про подальші скоординовані протести.

"Якщо уряд нічого не зробить з цього приводу, я думаю, ми побачимо більше таких днів як сьогодні, але наступного разу до страйків приєднуватиметься все більше і більше профспілок", - сказав Reuters генеральний секретар PCS Марк Сервотка.

Видання зазначає, що наслідки страйків учителів складають близько 20 мільйонів фунтів стерлінгів на день і що це може мати політичний вплив на уряд Сунака. Наразі його Консервативна партія за популярністю відстає від опозиційної Лейбористської партії на 25% в опитуваннях, адже громадськість вважає, що уряд погано впорався зі страйками.

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