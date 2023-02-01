У Лондоні відбувся найбільший страйк бюджетників за останні 10 років
У середу, 1 лютого, в Лондоні відбувся найбільший за останні 10 років страйк бюджетників - через низькі зарплати 500 тисяч вчителів, держслужбовців та машиністів вийшли на протести
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що через масові протести по всій країні закрили школи, призупинили роботу більшості залізничних сполучень, а військові були переведені в режим готовності. За даними профспілок, з півмільйона страйкувальників 300 тисяч осіб склали вчителі, це є найбільшим рекордом з 2011 року.
Уряд Британії відреагував на страйки та заявив, що підвищення зарплати бюджетників ще більше посилить проблему інфляції в країні.
"Я чітко розумію, що освіта наших дітей є безцінною, і вони заслуговують на те, щоб сьогодні навчатися в школі", - засудив страйки прем'єр-міністр Ріші Сунак.
Профспілка PCS, що представляє близько 100 000 страйкувальників із понад 120 державних відомств, попередила про подальші скоординовані протести.
"Якщо уряд нічого не зробить з цього приводу, я думаю, ми побачимо більше таких днів як сьогодні, але наступного разу до страйків приєднуватиметься все більше і більше профспілок", - сказав Reuters генеральний секретар PCS Марк Сервотка.
Видання зазначає, що наслідки страйків учителів складають близько 20 мільйонів фунтів стерлінгів на день і що це може мати політичний вплив на уряд Сунака. Наразі його Консервативна партія за популярністю відстає від опозиційної Лейбористської партії на 25% в опитуваннях, адже громадськість вважає, що уряд погано впорався зі страйками.
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