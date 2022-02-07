Матчі з "Реалом" можуть все змінити: найдорожчий футболіст ПСЖ Мбаппе відповів на питання про майбутнє

Про це повідомляє L'Equipe.

За словами Мбаппе, матчі у плей-офф ЛЧ проти "Реалу" можуть змінити його майбутнє.



"Я ще не ухвалив рішення. Думаю, матчі з "Реалом" можуть багато чого змінити. І нехай зараз я маю право робити що завгодно (прим. - переговори з іншими клубами), я не збираюся розмовляти з суперниками чи робити щось таке. Я, як і раніше, налаштований перемогти "Реал" і постаратися вирішити долю протистояння. А далі буде видно", - сказав Кіліан Мбаппе.

У нинішньому сезоні 23-річний форвард зіграв за ПСЖ 30 матчів, забив 20 голів та віддав 16 результативних передач.



За даними Transfermarkt, Кіліан Мбаппе наразі є найдорожчим футболістом світу, його ринкова вартість складає 160 млн євро.

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