Матчі з "Реалом" можуть все змінити: найдорожчий футболіст ПСЖ Мбаппе відповів на питання про майбутнє
Форвард французького ПСЖ Кіліан Мбаппе зізнався, що поки не вирішив, де продовжить свою кар'єру
Про це повідомляє L'Equipe.
За словами Мбаппе, матчі у плей-офф ЛЧ проти "Реалу" можуть змінити його майбутнє.
"Я ще не ухвалив рішення. Думаю, матчі з "Реалом" можуть багато чого змінити. І нехай зараз я маю право робити що завгодно (прим. - переговори з іншими клубами), я не збираюся розмовляти з суперниками чи робити щось таке. Я, як і раніше, налаштований перемогти "Реал" і постаратися вирішити долю протистояння. А далі буде видно", - сказав Кіліан Мбаппе.
У нинішньому сезоні 23-річний форвард зіграв за ПСЖ 30 матчів, забив 20 голів та віддав 16 результативних передач.
За даними Transfermarkt, Кіліан Мбаппе наразі є найдорожчим футболістом світу, його ринкова вартість складає 160 млн євро.
- 31 серпня повідомлялося, що Кіліан Мбаппе відмовився продовжувати контракт з ПСЖ та безплатно перейде до "Реалу" влітку 2022 року.
- 9 вересня стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон особисто вмовляв Мбаппе залишитися у ПСЖ.
- 4 жовтня француз зізнався, що намагався покинути ПСЖ минулого літа.
- 29 грудня лідер атаки ПСЖ Кіліан Мбаппе запевнив, що до кінця цього сезону гратиме за французький топ-клуб.
- 31 січня повідомлялось, що нападник збірної Франції та ПСЖ Кіліан Мбаппе підписав контракт з мадридським "Реалом".
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