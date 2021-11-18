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Матеріали Bellingcat долучать до розслідування ДБР щодо вагнерівців, - Венедіктова

18 листопада, 2021 четвер
15:54
Суспільство Ірина Венедіктова

Матеріали Bellingcat про спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера долучать до розслідування ДБР

Про це сказала генпрокурорка Ірина Венедіктова, передає Укрінформ.

"Звичайно, всі матеріали, які роблять журналісти, всі розслідування, які проводяться ними, нами завжди ретельно вивчаються і завжди долучаються до справ. Тож будуть вивчатися, будуть долучатися", - сказала Венедіктова.

Вона зазначила, що тему вагнерівців українські правоохоронні органи вже давно розслідують, адже самі події відбулися ще в липні 2020 року. 

"Ці справи були заведені, причому їх було декілька, у кількох різноманітних правоохоронних органах. Потім ці справі об'єдналися і були передані, у тому числі, до ДБР (Державне бюро розслідувань - ред.)", - наголосила Венедіктова.

Водночас генпрокурорка не сказала, чи можуть голову Офісу президента Андрія Єрмака викликати на допит, і зазначила, що про це варто питати у ДБР. Однак за її словами, у прокурорських вказівках перелік допитів досить великий.
 

  • Нагадаємо, 8 вересня видання CNN з посиланням на заяви трьох експосадовців української військової розвідки повідомило, що спецоперація із затримання "вагнерівців" в Україні відбувалася "з відома Сполучених Штатів".
  • CNN опублікувало матеріал, в якому повідомлялось про те, як готувалися до спецоперації із затримання вагнерівців українські спецслужби і чим допомагали США.
  • Безугла заявила, що підготовка затримання вагнерівців не була спецоперацією і проводилася без участі інших країн.
  • 14 листопада у Bellingcat повідомили, що розслідування ґрунтується на інтерв'ю з особами, які брали участь в операції, величезній кількості задокументованих доказів (включно з аудіо, відео та фотографіями) та перевірці заяв з відкритих джерел.
  • 17 листопада міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала дві частини розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера. 
  • Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що розслідування Bellingcat щодо вагнерівців не робить жодних висновків про те, що інформація про операцію була "злита".
  • Журналістка Яніна Соколова оприлюднила нові документи про "Вагнергейт". Каже, що підкинули під офіс.

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Кримінал
Вагнергейт
Bellingcat
Ірина Венедіктова
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