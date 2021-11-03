Мати Саакашвілі про наслідки голодування сина: "Втратив 20 кілограмів ваги"
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зустрілася з матір'ю Міхеіла Саакашвілі Гіулі Аласанією. Вона занепокоєна здоров'ям сина, який голодує вже 34-й день поспіль і втратив 20 кілограмів ваги
Про це омбудсман написала у Facebook.
На зустрічі також були присутні український адвокат Саакашвілі Євген Грушовець та народний депутат України Єлизавета Ясько, яка перебуває з Міхеілом у близьких відносинах.
"Мати побоюється, що тривале голодування може призвести до незворотних наслідків для життя та здоров’я Міхеіла. Стрибки тиску, зміна пульсу не дозволяли провести аналізи для визначення об’єктивного стану здоров’я Міхеіла. Нарешті сьогодні були зроблені всі можливі тести, на результати яких ми очікуємо", - написала Денісова.
- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до в'язниці.
- 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 20 жовтня консиліум лікарів, зібраний для оцінки стану Саакашвілі, порадив госпіталізувати його.
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