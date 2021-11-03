Мати Саакашвілі про наслідки голодування сина: "Втратив 20 кілограмів ваги"

Про це омбудсман написала у Facebook.



На зустрічі також були присутні український адвокат Саакашвілі Євген Грушовець та народний депутат України Єлизавета Ясько, яка перебуває з Міхеілом у близьких відносинах.



"Мати побоюється, що тривале голодування може призвести до незворотних наслідків для життя та здоров’я Міхеіла. Стрибки тиску, зміна пульсу не дозволяли провести аналізи для визначення об’єктивного стану здоров’я Міхеіла. Нарешті сьогодні були зроблені всі можливі тести, на результати яких ми очікуємо", - написала Денісова.







Денісова закликала керівництво Грузії невідкладно відреагувати на погіршення стану здоров’я Міхеіла Саакашвілі та надати йому можливість отримати професійну медичну підтримку у лікувальному закладі.