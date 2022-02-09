МАУ прибрала із найдешевших квитків до США можливість перевезення багажу

Про це повідомляють avianews.



Як відомо, рейс планується запустити в червні. На цей момент зміну вже внесено до системи бронювання авіаперевізника, повідомляє Avianews.com.



Уточнюється, що раніше найдешевші квитки економ-класу МАУ на рейсах в Америку включали ручну поклажу та одне місце багажу 23 кг.



Проте тепер пасажири з квитками за тарифом Lite при польоті в Нью-Йорк і Торонто зможуть взяти з собою безкоштовно два місця ручної поклажі з вагою до 7 кг і 5 кг відповідно.



Тариф Lite на далеких рейсах з Києва в Делі як і раніше поки включає одне місце багажу до 23 кг.

Нагадаємо, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" планує збільшити кількість рейсів на 30% у 2022 році.

Крім того, МАУ стала одним з українських авіаперевізників, які беруть участь у програмі, згідно з якою виплати за вакцинацію можна буде витратити на рейси в межах України.