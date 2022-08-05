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Війна з Росією: хроніка
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Мавзолей Путіна. Данілов зізнався, що не знає, з ким із росіян вестимуть переговори після війни

5 серпня, 2022 п'ятниця
23:30
війна з Росією Олексій Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони розповів про проєкт "мавзолей Путіна"

Про це Олексій Данілов написав у Twitter.

Секретар РНБО зауважив, що війна – це не тільки кулі й снаряди. Також це медіа, енергетика, продовольство й інші сфери.

"В Апараті РНБО є проєкт під умовною назвою "мавзолей Путіна" – це 86 осіб, які впливають на політику Кремля. Хто б не прийшов після Путіна – "колективний Путін" нікуди не зникне", - вважає Данілов.

Також він наголосив, що у сучасному світі жодні переговори не можуть бути підкилимними й закритими. Поки що в РНБО не знають, з ким на території Росії доведеться вести фінальні перемовини.

"Наша позиція проста: відчепіться від нас, йдіть на свою землю, якої у вас поки що багато. Вас тут не буде, це наша земля", - наголосив він.

  • 5 серпня Данілов заявив, що Росія поступово знищує колонізоване нею населення.
  • 5 серпня Bellingcat та The Insider ідентифікували росіянина, який катував полоненого українця.
  • 5 серпня в ефірі Еспресо офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко розповів, що на Донеччині тривають напружені бої, стратегічних успіхів у ворога немає.

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Новини
Росія
Володимир Путін
РНБО
Олексій Данілов
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