Про це Олексій Данілов написав у Twitter.

Секретар РНБО зауважив, що війна – це не тільки кулі й снаряди. Також це медіа, енергетика, продовольство й інші сфери.

"В Апараті РНБО є проєкт під умовною назвою "мавзолей Путіна" – це 86 осіб, які впливають на політику Кремля. Хто б не прийшов після Путіна – "колективний Путін" нікуди не зникне", - вважає Данілов.

Також він наголосив, що у сучасному світі жодні переговори не можуть бути підкилимними й закритими. Поки що в РНБО не знають, з ким на території Росії доведеться вести фінальні перемовини.

"Наша позиція проста: відчепіться від нас, йдіть на свою землю, якої у вас поки що багато. Вас тут не буде, це наша земля", - наголосив він.

5 серпня Данілов заявив, що Росія поступово знищує колонізоване нею населення.

5 серпня Bellingcat та The Insider ідентифікували росіянина, який катував полоненого українця.

5 серпня в ефірі Еспресо офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко розповів, що на Донеччині тривають напружені бої, стратегічних успіхів у ворога немає.