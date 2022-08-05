Мавзолей Путіна. Данілов зізнався, що не знає, з ким із росіян вестимуть переговори після війни
Секретар Ради національної безпеки та оборони розповів про проєкт "мавзолей Путіна"
Про це Олексій Данілов написав у Twitter.
Секретар РНБО зауважив, що війна – це не тільки кулі й снаряди. Також це медіа, енергетика, продовольство й інші сфери.
"В Апараті РНБО є проєкт під умовною назвою "мавзолей Путіна" – це 86 осіб, які впливають на політику Кремля. Хто б не прийшов після Путіна – "колективний Путін" нікуди не зникне", - вважає Данілов.
Також він наголосив, що у сучасному світі жодні переговори не можуть бути підкилимними й закритими. Поки що в РНБО не знають, з ким на території Росії доведеться вести фінальні перемовини.
"Наша позиція проста: відчепіться від нас, йдіть на свою землю, якої у вас поки що багато. Вас тут не буде, це наша земля", - наголосив він.
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