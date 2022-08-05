На Донеччині тривають напружені бої, стратегічних успіхів у ворога немає, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
Андрій Іллєнко, офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії з Донеччини, розповів, що з початку доби 5 серпня противник посилив інтенсивність обстрілів
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ми ворогу добре насипаємо і буквально добу тому, завдяки нашій аеророзвідці, завдали декілька дуже ефективних артилерійських ударів по противнику. Також за минулу добу ліквідували ворожу кулеметну позицію, яка нам серйозно дошкуляла. А з ранку 5 серпня почалися постійні ворожі обстріли, вони як показилися, за останні дні такої інтенсивності обстрілів не було", - зазначив офіцер батальйону "Свобода".
Андрій Іллєнко підкреслив, що бойовий дух українських сил високий і противник отримує адекватні та чіткі вогневі відповіді, бої продовжуються.
"Протягом декількох днів на нашій ділянці ворог намагався вести штурмові дії, але без успіху, тому відступив з втратами. У нас все під контролем, не дивлячись, що противник підтягнув нові сили та посилив обстріли", - зауважив Іллєнко.
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