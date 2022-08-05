Росія поступово знищує колонізоване нею населення, - Данілов

По це секретар РНБО написав у Twitter.

"Щоб вести з нами сьогодні боротьбу, ворог змушений мобілізовувати техніку, боєприпаси з Далекого Сходу, Уралу, інших територій. Вони пішли ва-банк, й не можуть, як вони вважають, програти цю війну", - заявив Данілов.

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Пізніше секретар РНБО доповнив свій твіт: "РФ поступово знищує колонізоване у 19-20 ст. населення, – на фронті не так багато росіян, переважно це інші нації, в яких вони забрали мову, історію, традиції й вважають їх нібито росіянами".

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