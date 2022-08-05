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Аналітика

ЗСУ готуються до контрнаступу на Херсонщині та звільняють населені пункти біля Ізюма. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
5 серпня, 2022 п'ятниця
22:03
Статті Сергій Згурець

Україна може перехопити стратегічну ініціативу та змусити росіян перерозподіляти сили на фронтах. ЗСУ готуються до контрнаступу на Херсонщині та звільняють населені пункти біля Ізюма

ЗСУ знищили 4 зенітно-ракетні системи С-300 окупантів на Півдні України

Ворог почав підтягувати значну кількість озброєння до наших кордонів. Особливо це стосується комплексів протиповітряної оборони, які розтягнуті по всій лінії зіткнення. Це комплекси С-300 різних модифікацій та С-400. Проте сьогодні у РФ протиповітряних комплексів С-300 стало менше. Оперативне командування "Південь" повідомило про те, що за останню добу в південних областях України було знищено 4 пускові установки С-300, а також було знищено систему, яка забезпечує цілеспрямування та розвідку для цих комплексів -  РЛС "Імбир". Радіолокаційна система "Імбир" створена, щоб виявляти та знищувати балістичні ракети. Тому можна стверджувати, щоб росіяни перекинули до наших кордонів комплекси С-300 для того, щоб знищувати ракети HIMARS. Варто також наголосити, що Росія має лише 20 одиниць РЛС "Імбир". Знищення такого комплексу є показовим моментом, оскільки ЗСУ почали знищувати С-300, які загрожують нашим містам та складам з боєприпасами.


Зенітний ракетний комплекс С-300. Фото: Повітряне командування "Південь"

Контрнаступальні дії ЗСУ на ізюмському напрямку

Сьогодні в американському Інституті вивчення війни повідомили, що Україна може перехопити стратегічну ініціативу та змусити росіян перерозподіляти сили на фронтах. Такий висновок є оптимістичним для України, проте потрібно розуміти, що реальність може бути іншою. Що б не сталось, в України є можливості для того, щоб перехопити ініціативу у цій війні на окремих ділянках фронту. Саме це і відбувається в зоні міста Ізюм, де ворог почав перекидати свої війська зі Словʼянська в Херсонську та Запорізьку області. Такий маневр ворога дозволив Збройним силам України провести вдалі контрнаступальні дії в районі Ізюма. Українські війська змогли просунутись вперед і звільнити такі населені пункти Дмитрівка, Мазанівка та Сулугунівка. Ці населені пункти знаходяться на відстані понад 15 км від Ізюма. Крім того, в 93 ОМБр заявили про те, що вони змогли звільнити Дібрівне, яке знаходиться за 20 км від Ізюма. Лінія Дмитрівка-Мазанівка-Сулугунівка перетинає трасу, яка йде від Ізюма до Словʼянська й унеможливлює проведення для росіян наступальних дій.


Ситуація на північно-східному фронті станом на 5 серпня

Ворог продовжує вести наступальні дії в бік Бахмута

Варто також звернути увагу на лінію фронту Сіверськ-Соледар-Бахмут. На цьому напрямку відбувається виснаження ворога. Проте ворог намагається проводити атакувальні дії навколо Бахмута та обійти місто з півдня. Також ворог продовжує спроби пробитись до Сіверська й до Соледара.


Бойові дії біля міста Бахмут станом на 5 серпня

Ворог проводить штурмові дії на напрямку населеного пункту Піски

Дуже напружена ділянка фронту знаходиться біля Авдіївки. В цьому районі ворог продовжує проводити штурмові дії в напрямку населеного пункту Піски. Проте Збройні сили України досить успішно тримають оборону в Пісках завдяки військовій допомозі, яку нам надали наші партнери. Росіяни, розуміючи те, що вони не мають можливості пробити нашу оборону на цьому напрямку, починають посилювати свої війська технікою та особовим складом. Зокрема, РСЗВ "Ураган". Також є інформація, що ворог перекидає в район Іловайська тактичні ракетні комплекси "Точка-У", щоб здійснювати удари по нашим оборонним обʼєктам.


Бойові дії навколо Авдіївки станом на 5 серпня

Підготовка ЗСУ до контрнаступу на Півдні України

В ході бойових дій на Півдні України ЗСУ звільняють від російських загарбників населені пункти. Щоправда, Генеральний Штаб ЗСУ достатньо стримано у своїх зведеннях подає цю інформацію. Сьогодні відомо, що українські війська обстрілювали російські наземні лінії оборони. Зокрема, сьогодні було завдано удару по складах з боєприпасами в Олешках. Також вчора зʼявилась інформація про те, що було знищено пункт управління 2-го армійського корпусу берегових військ в Чорнобаївці. Тобто фактично на Півдні України відбувається підготовка до контрнаступальних дій.


Контранаступальні дії ЗСУ станом на 5 серпня

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