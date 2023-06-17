Maxar опублікувала нові супутникові знімки зруйнованої Каховської ГЕС
Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки зруйнованої російськими військами Каховської ГЕС
Про це повідомляють Схеми.
На знімках можна розгледіти знищену російськими окупантами греблю та затоплені околиці.
Фото: Maxar
Також на одному з кадрів видно річковий термінал Нібулон у селищі міського типу Козацьке, неподалік від підірваної гідроелектростанції.
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Раніше термінал був повністю затоплений, проте останні супутникові знімки говорять про те, що рівень води почав знижуватися.
Фото: Maxar
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, а також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут.
- 14 червня Європарламент визнав підрив Каховської ГЕС воєнним злочином.
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