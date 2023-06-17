Maxar опублікувала нові супутникові знімки зруйнованої Каховської ГЕС

Про це повідомляють Схеми.

На знімках можна розгледіти знищену російськими окупантами греблю та затоплені околиці.

Фото: Maxar

Також на одному з кадрів видно річковий термінал Нібулон у селищі міського типу Козацьке, неподалік від підірваної гідроелектростанції.

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Раніше термінал був повністю затоплений, проте останні супутникові знімки говорять про те, що рівень води почав знижуватися.

Фото: Maxar