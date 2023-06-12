Відновлення Каховської ГЕС перетвориться на ще одну катастрофу, - гідроархеолог Остапенко
Гідроархеолог Максим Остапенко вважає, що відновлення Каховської ГЕС нашкодить екології нижньої течії Дніпра
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Мені здається, що зараз потрібно провести комплексний аналіз наслідків знищення Каховської ГЕС із залученням міжнародних фахівців, які мають сучасні погляди на водокористування. Адже відновлення Каховської ГЕС стане новою катастрофою. Першою катастрофою було будівництво Каховської ГЕС, другою - знищення, а третьою - її відновлення. Треба шукати нові принципи та філософію відновлення екології нижньої течії Дніпра", - пояснив Остапенко
Гідроархеолог наголосив, що екологія Дніпра може бути відновлена після знищення Каховської ГЕС.
"Каховська ГЕС не була Дніпром. Це було стояче болото, яке влітку гнило, а взимку промерзало. Таким чином знищувалась екологія Дніпра. Тому потрібно повністю переглядати цю історію і залучати міжнародних експертів з цієї проблематики", - додав він.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.
- 9 червня гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота зазначив, що після підриву станція зміщена зі своєї осі, тому з часом її потрібно буде демонтувати
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