Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Мені здається, що зараз потрібно провести комплексний аналіз наслідків знищення Каховської ГЕС із залученням міжнародних фахівців, які мають сучасні погляди на водокористування. Адже відновлення Каховської ГЕС стане новою катастрофою. Першою катастрофою було будівництво Каховської ГЕС, другою - знищення, а третьою - її відновлення. Треба шукати нові принципи та філософію відновлення екології нижньої течії Дніпра", - пояснив Остапенко



Гідроархеолог наголосив, що екологія Дніпра може бути відновлена після знищення Каховської ГЕС.



"Каховська ГЕС не була Дніпром. Це було стояче болото, яке влітку гнило, а взимку промерзало. Таким чином знищувалась екологія Дніпра. Тому потрібно повністю переглядати цю історію і залучати міжнародних експертів з цієї проблематики", - додав він.