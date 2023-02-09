Maxar опублікувала знімки постраждалого від землетрусу міста в Туреччині
Компанія Maxar Technologies поширила супутникові знімки з турецького міста Антак’я, яке постраждало від землетрусу
Фото поширені Maxar Technologies у twitter.
Компанія зазначає, що знімки зроблені 8 лютого. Це світлини районів міста Антак’я в Туреччині, які сильно постраждали від нещодавнього землетрусу.
"Пошкодження можна побачити по всій території", – уточняють у компанії і додають, що особливо велика кількість багатоповерхівок, які обвалилися.
- 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів (о 04.17 за місцевим часом – 7,7 бала та о 13.24 – 7,6 бала).
- За оцінками ВООЗ, кількість жертв землетрусу впродовж тижня може збільшитися у вісім разів.
- Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини та сирійцям через втрати внаслідок землетрусу.
- 8 лютого до Туреччини прибула група українських рятувальників та парамедиків.
- Станом на ранок 9 лютого загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії внаслідок землетрусу сягнула 12049 людей, ще 52 979 – отримали поранення.
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