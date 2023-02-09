Фото поширені Maxar Technologies у twitter.

Компанія зазначає, що знімки зроблені 8 лютого. Це світлини районів міста Антак’я в Туреччині, які сильно постраждали від нещодавнього землетрусу.

"Пошкодження можна побачити по всій території", – уточняють у компанії і додають, що особливо велика кількість багатоповерхівок, які обвалилися.