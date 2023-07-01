Майк Тайсон розкритикував Ломаченка за бій з Хейні
Колишній чемпіон світу Майк Тайсон висловив свою думку стосовно бою Василя Ломаченка та Девіна Хейні
Про це повідомляє Boxing Social.
За словами Тайсона, судді не помилились і перемогу заслужив Девін Хейні.
"Ломаченко зробив недостатньо, щоб здобути титули. Думаю, Хейні переміг", - сказав Майк Тайсон.
- 21 травня Василь Ломаченко поступився Девіну Хейні у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
- Менеджер Ломаченка Егіс Клімас заявив, що його команда не погодилася з поразкою та подасть протест на результат бою.
- Промоутер Боб Арум розповів, що боксер з України має намір продовжувати кар'єру після поразки від Девіна Хейні.
- Василь Ломаченко втратив першу позицію в рейтингу WBO після поразки від Хейні. Тепер боксер займає друге місце.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.75
Купівля 36.75Продаж 37.47
-
EUR
Купівля 40.31Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе