Ломаченко втратив першу позицію у рейтингу WBO

Про це повідомляє офіційний сайт WBO.

У суботу, 17 червня, WBO (Світова боксерська організація) опублікувала оновлений рейтинг боксерів у легкій вазі (до 61,2 кг).

Ексчемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко втратив першу позицію після поразки від Девіна Хейні. Тепер боксер займає друге місце.

Представник України Денис Берінчик зберіг третю позицію.

Рейтинг WBO у легкій вазі

Девін Хейні – чемпіон

1. Шакур Стівенсон

2. Василь Ломаченко

3. Денис Берінчик

4. Анхель Фіерро

5. Ісаак Круз