Ломаченко втратив першу позицію у рейтингу WBO
Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко втратив першу позицію у рейтингу WBO
Про це повідомляє офіційний сайт WBO.
У суботу, 17 червня, WBO (Світова боксерська організація) опублікувала оновлений рейтинг боксерів у легкій вазі (до 61,2 кг).
Ексчемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко втратив першу позицію після поразки від Девіна Хейні. Тепер боксер займає друге місце.
Представник України Денис Берінчик зберіг третю позицію.
Рейтинг WBO у легкій вазі
Девін Хейні – чемпіон
1. Шакур Стівенсон
2. Василь Ломаченко
3. Денис Берінчик
4. Анхель Фіерро
5. Ісаак Круз
- 21 травня Василь Ломаченко поступився Девіну Хейні у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
- Менеджер Василя Ломаченка Егіс Клімас заявив, що його команда не погодилася з поразкою та подасть протест на результат бою.
- Промоутер Василя Ломаченка Боб Арум розповів, що боксер з України має намір продовжувати кар'єру після поразки від Девіна Хейні.
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